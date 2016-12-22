ФСБ пришла с обысками в администрацию Якутска

Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в управление культуры и духовного развития окружной администрации Якутска. Об этом сообщается на сайте администрации.

По словам очевидцев, утром туда прибыли сотрудники в штатском и начали выемку документов, передает телеканал «Якутия 24». В управлении культуры рассказали телеканалу, что не знают, в каких целях проводятся обыски. «Мы сами не знаем, что за проверка, нам ничего не объясняют, документы нам не показывают», — заявил один из сотрудников управления.

В октябре сотрудники ФСБ провели обыски в здании управления МВД по Екатеринбургу. По словам источника РБК, обыски были связаны с уголовным делом у вымогательстве крупной суммы у директора букмекерской конторы. Информацию подтверждал источник, знакомый с ходом расследования.

В сентябре источник РБК сообщал, что в здании администрации Иркутска провели выемку документов. По словам собеседника в администрации, мероприятия были связаны с экс-мэром Виктором Кондрашовым и выборами в Законодательное собрание региона.