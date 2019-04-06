Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Своего поста Людмила Вербицкая была лишена на период расследования уголовного дела против нее. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при проведении госзакупок

Людмила Вербицкая (Фото: Ясиа.ru)

Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую. Об этом РБК рассказали в пресс-службе правительства республики. Ранее об этом со ссылкой на источник в суде сообщил телеканал «Якутия 24».

Это, как указал собеседник РБК, произошло 6 апреля. Остальных комментариев по этому поводу представитель якутского правительства не привел.

О том, что в отношении должностного лица республиканского министерства здравоохранения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), местное издание Sakha Life сообщило 5 апреля. Накануне об этом, по его данным, объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что такое производство было возбуждено именно в отношении Вербицкой, источник издания говорил еще осенью прошлого года. 4 апреля эту информацию «РИА Новости» подтвердил собеседник в силовых структурах республики. В то же время пресс-секретарь якутского минздрава Иван Борисов рассказал агентству, что Вербицкая продолжает исполнять свои обязанности.