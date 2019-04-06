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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии
Своего поста Людмила Вербицкая была лишена на период расследования уголовного дела против нее. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при проведении госзакупок
Людмила Вербицкая (Фото: Ясиа.ru)

Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую. Об этом РБК рассказали в пресс-службе правительства республики. Ранее об этом со ссылкой на источник в суде сообщил телеканал «Якутия 24».

Это, как указал собеседник РБК, произошло 6 апреля. Остальных комментариев по этому поводу представитель якутского правительства не привел.

О том, что в отношении должностного лица республиканского министерства здравоохранения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), местное издание Sakha Life сообщило 5 апреля. Накануне об этом, по его данным, объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, что такое производство было возбуждено именно в отношении Вербицкой, источник издания говорил еще осенью прошлого года. 4 апреля эту информацию «РИА Новости» подтвердил собеседник в силовых структурах республики. В то же время пресс-секретарь якутского минздрава Иван Борисов рассказал агентству, что Вербицкая продолжает исполнять свои обязанности.

Общество
Силовики провели обыски в минздраве Якутии

4 апреля дома у замглавы республиканского ведомства, а также в здании минздрава Якутии силовики провели обыски. Один из источников РБК, близкий к местным властям, тогда сообщал, что Вербицкую задержали. «Скорее всего, это связанно с коррупцией. Возможно, с поставками медицинского оборудования», — отмечал он.

Позже в пресс-службе якутского министерства пояснили: следственные мероприятия проходили в связи с расследованием деятельности ООО «Мед-Фуд», которое более десяти лет занимается организацией питания для ряда медицинских учреждений республики. В марте местное управление МВД вместе с прокуратурой и Федеральной антимонопольной службой провело проверку закупок медикаментов для якутских медучреждений. В ходе нее сотрудники правоохранительных органов выявили факты мошенничества, завышения цен на лекарства в два-четыре раза и ограничения конкуренции. По итогам проверки были возбуждены уголовные дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 (ограничение конкуренции) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Авторы: Екатерина Костина, Евгения Маляренко
Теги: Якутия, Минздрав
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