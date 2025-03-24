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«Мастер и Маргарита», Снигирь и Цыганов получили премию «Ника»

Роман Мадянов и Евгения Добровольская посмертно награждены премией «Ника»
Экранизация романа Михаила Булгакова и исполнители главных ролей получили награды в категориях лучший фильм, лучшая женская и мужская роли
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» в категории лучший игровой фильм получила картина «Мастер и Маргарита», передает корреспондент РБК.

Сыгравшие главные роли в этом фильме Юлия Снигирь и Евгений Цыганов были отмечены наградами в категориях лучшая женская и лучшая мужская роли. В последней — два победителя, премию также присудили Юре Борисову (за роль в фильме «Кончится лето»).

«Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2,3 млрд руб. Его бюджет был в два раза меньше (около 1 млрд руб. — из бюджета)

Режиссер фильма Михаил Локшин имеет гражданство США, он не поддержал военную операцию на Украине. Продюсерская компания «Марс Медиа», которая занималась производством «Мастера и Маргариты», сообщала, что Локшин после окончания съемочного периода осенью 2021 года вернулся в США.

Глава Минкульта Ольга Любимова говорила, что уехавшие члены съемочной группы не получили гонорары из полученных в прокате средств.

В категориях лучшая мужская и женская роли «Нику» посмертно получили Роман Мадянов («Любовь Советского союза») и Евгения Добровольская («Хуже всех»).

Лучшим сериалом стал «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик. Возвращение домой», лучшим неигровым фильмом — «Лексо».

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Юра Борисов

Мадянов умер 25 сентября 2024 года, ему было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти актера стал рак легких. Добровольская ушла из жизни 10 января, ей было 60. В МХТ, где играла актриса, уточнили, что последний год она «боролась с тяжелой болезнью». Mash называл причиной смерти артистки острую сердечную недостаточность, а ТАСС писал, что у Добровольской было онкологическое заболевание.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Юлия Снигирь Евгений Цыганов Юра Борисов Роман Мадянов Евгения Добровольская «Мастер и Маргарита» «Ника»
Юлия Снигирь фото

Юлия Снигирь

актриса
2 июня 1983 года
Евгений Цыганов фото

Евгений Цыганов

актер, режиссер, музыкант
15 марта 1979 года
Юра Борисов фото

Юра Борисов

актер
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