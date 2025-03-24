«Мастер и Маргарита», Снигирь и Цыганов получили премию «Ника»

Экранизация романа Михаила Булгакова и исполнители главных ролей получили награды в категориях лучший фильм, лучшая женская и мужская роли

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Премию Российской академии кинематографических искусств «Ника» в категории лучший игровой фильм получила картина «Мастер и Маргарита», передает корреспондент РБК.

Сыгравшие главные роли в этом фильме Юлия Снигирь и Евгений Цыганов были отмечены наградами в категориях лучшая женская и лучшая мужская роли. В последней — два победителя, премию также присудили Юре Борисову (за роль в фильме «Кончится лето»).

«Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2,3 млрд руб. Его бюджет был в два раза меньше (около 1 млрд руб. — из бюджета) Режиссер фильма Михаил Локшин имеет гражданство США, он не поддержал военную операцию на Украине. Продюсерская компания «Марс Медиа», которая занималась производством «Мастера и Маргариты», сообщала, что Локшин после окончания съемочного периода осенью 2021 года вернулся в США. Глава Минкульта Ольга Любимова говорила, что уехавшие члены съемочной группы не получили гонорары из полученных в прокате средств.

В категориях лучшая мужская и женская роли «Нику» посмертно получили Роман Мадянов («Любовь Советского союза») и Евгения Добровольская («Хуже всех»).

Лучшим сериалом стал «Плевако», лучшим анимационным фильмом — «Лунтик. Возвращение домой», лучшим неигровым фильмом — «Лексо».

Мадянов умер 25 сентября 2024 года, ему было 62 года. По данным телеграм-канала Shot, причиной смерти актера стал рак легких. Добровольская ушла из жизни 10 января, ей было 60. В МХТ, где играла актриса, уточнили, что последний год она «боролась с тяжелой болезнью». Mash называл причиной смерти артистки острую сердечную недостаточность, а ТАСС писал, что у Добровольской было онкологическое заболевание.