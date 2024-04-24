Минкульт исключил гонорары у уехавших авторов «Мастера и Маргариты»

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Те авторы экранизации «Мастер и Маргарита», которые уехали из России, не получают гонорары от проката фильма, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища», — приводит ее слова ТАСС. Она отметила, что над фильмом трудились порядка 200 человек.

«Есть еще важный момент: никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — добавила Любимова, подчеркнув, что на фильм выделили около 1 млрд руб. бюджетных средств.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, снятый по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, вышел 25 января 2024 года. Картина при бюджете 1,2 млрд руб. собрала в прокате 2,3 млрд руб. Режиссер Михаил Локшин, не поддержавший спецоперацию на Украине, имеет гражданство США. «По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма», — сообщала продюсерская компания «Марс Медиа», которая занималась производством «Мастера и Маргариты».