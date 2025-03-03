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Юра Борисов не получил «Оскар»

Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора».

Премия досталась Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Ранее этот актер оставил Борисова без «Золотого глобуса», премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).

Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Номинант на «Оскар» и надежный парень: кого играет Юра Борисов
Life
Юрий Борисов на показе фильма &laquo;Анора&raquo; на фестивале Beyond Fest. 1 октября 2024 года в Лос-Анджелесе

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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