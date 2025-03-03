Юра Борисов не получил «Оскар»
Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора».
Премия досталась Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль». Ранее этот актер оставил Борисова без «Золотого глобуса», премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
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