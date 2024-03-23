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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Группа «Пикник» сообщила о пропаже помощницы директора коллектива

Группа «Пикник»: при теракте в «Крокусе» пропала помощница директора Кушнер
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
На связь после теракта в «Крокус Сити Холле» не выходит помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. Атаку совершили накануне перед выступлением коллектива, музыкантов удалось эвакуировать
Фото: piknik_info / VK
Фото: piknik_info / VK

Группа «Пикник» потеряла связь с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер, которая была на концерте в «Крокус Сити Холле» в день теракта. Об этом группа сообщила во «ВКонтакте».

Женщину «вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах», надежда ее обнаружить еще есть, сказано в сообщении.

«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе Мельница, и в группе Пикник. Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — сказал директор Пикника Юрий Чернышевский.

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Общество

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне, 22 марта, перед выступлением «Пикника». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах, их удалось эвакуировать. «Когда мы уезжали из «Крокуса», видели только, как он горит, был огромный пожар», — сказал Чернышевский.

Погибли 133 человека, еще 140 пострадали. Задержаны 11 подозреваемых, четырех из них в ФСБ назвали непосредственными участниками теракта. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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