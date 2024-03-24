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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в теракте в «Крокусе»

В Минздраве сообщили о выписке 32 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Из стационаров выписали 32 пострадавших в теракте в «Крокусе», под наблюдением остаются 110 человек, из которых 12 в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, сообщили в Минздраве. Ранее сообщалось о 154 пострадавших
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В связи с улучшением самочувствия из стационаров выписали 32 человека, которые пострадали во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, на стационарном лечении остаются 110 человек, из которых 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 33 — в тяжелом, 47 — в средней степени тяжести, еще 18 готовятся к выписке. Амбулаторно медицинскую помощь получили 38 человек, сообщил Кузнецов.

«В целом медики отмечают положительную динамику состояния пострадавших», — добавил он.

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Медицинские организации укомплектованы всем необходимым, также для пострадавших организована помощь психологов. Вопрос об организации помощи находится на контроле главы Минздрава Михаила Мурашко.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Нападение вооруженных людей в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.

По последним данным, погибли 133 человека, пострадали 154. В СК называли причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Пожар в здании удалось ликвидировать к вечеру 23 марта, концертный зал полностью выгорел. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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Ответственность за это взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщил Reuters со ссылкой на сообщение связанного с ней агентства Amaq. По данным ФСБ, задержаны 11 человек, четверо из них — «непосредственные участники теракта». Последние были найдены в Брянской области. В ведомстве сообщили, что они планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта в России объявлен днем общенационального траура.

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