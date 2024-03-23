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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь

Директор группы: с одним из участников «Пикника» не смогли установить связь
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С одним из участником музыкальной группы «Пикник», который пропал после начала теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор не могут связаться. Об этом рассказал РБК директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Нет никаких предположений, продолжаем попытки [связаться]», — сказал он. О пропаже одного из участников «Пикника» он рассказал около полуночи. Чернышевский уточнил, что этот человек «не музыкант».

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением «Пикника» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

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Директор «Пикника» рассказал MSK1, что стрельба началась за 10 минут до выхода группы на сцену. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах. Всех участников группы удалось эвакуировать. «Когда мы уезжали из «Крокуса», видели только, как он горит, был огромный пожар», — сказал Чернышевский.

Группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что все музыканты и менеджмент коллектива живы и находятся в безопасности. «Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить», — говорится в сообщении.

После атаки на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст.205 УК). По последним данным, погибли более 60 человек, в том числе трое детей, пострадали более 140. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек.

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Яна Ломакина
теракт «Крокус Сити Холл» новости группа музыка
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