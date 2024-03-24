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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Новые кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Новые кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле»
Video

В Сети появилось новое видео начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». На кадрах видно, как люди убегают от террористов, закрывают двери. Но нападавшие расстреляли стекла в дверях и зашли вслед за убегавшими людьми. Некоторые пытались спрятаться от стрельбы за столиками, столбами.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Теги
«Крокус Сити Холл» стрельба теракт взрыв
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