Новые кадры начала стрельбы в «Крокус Сити Холле»
В Сети появилось новое видео начала стрельбы в «Крокус Сити Холле». На кадрах видно, как люди убегают от террористов, закрывают двери. Но нападавшие расстреляли стекла в дверях и зашли вслед за убегавшими людьми. Некоторые пытались спрятаться от стрельбы за столиками, столбами.
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