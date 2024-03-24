В России начался день траура после теракта в «Крокус Сити Холле»

В России начался траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

В России отменены все массовые и развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и изменена сетка вещания телеканалов в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Его жертвами стали 133 человека, пострадали 140

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России начался траур после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 133 человека. С соответствующим объявлением накануне выступил президент Владимир Путин.

Во всех федеральных учреждениях культуры отменили массовые и развлекательные мероприятия, НТВ и «Первый канал» изменили сетку вещания и отказались показывать рекламу. К последней мере также присоединились каналы ВГТРК. Государственные флаги на всех госучреждениях приспустили.

Власти Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других российских регионов отменили все массовые мероприятия в этот день, а также сообщили об усилении мер безопасности. В частности, 25 марта не состоится товарищеский матч сборных по футболу России и Парагвая, который должен был пройти на столичном стадионе «Динамо». В Ассоциации продюсеров кино и телевидения отменили церемонию вручения своей премии 26 марта.

Во всех храмах Москвы пройдут литургии в память о погибших в теракте.

Последний раз общенациональный траур в России объявляли 28 марта 2018 года после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Жертвами этой трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей.

В знак солидарности с Россией траур по погибшим в «Крокусе» объявили 24 марта в Никарагуа и Республике Сербской, части Боснии и Герцеговины.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещение и скрылись. Открытое горение удалось ликвидировать на следующий день. Спасатели продолжают работы по разбору завалов после обрушения крыши концертного зала, который выгорел полностью.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133, пострадавших — 140. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт). 23 марта были задержаны 11 человек, четверых из них в ФСБ назвали непосредственными участниками теракта. Последние планировали перейти границу с Украиной, их задержали в Брянской области, сообщили в ведомстве. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).