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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Матч сборной России с Парагваем отменен из-за теракта в «Крокусе»

Матч сборной России по футболу с Парагваем отменили из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени
Сборная России
Сборная России (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Товарищеский матч сборной России против команды Парагвая отменен в связи с терактом, который произошел накануне в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении РФС. Там отметили, что стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Материал дополняется.

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сборная России по футболу Парагвай Валерий Карпин Российский футбольный союз (РФС)
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