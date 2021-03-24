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Общество ,  
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Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Следствие считает, что он требовал от местного фермера неравноценный обмен земельными участками, угрожая убийством. Мэра задержали, против него возбудили дело
Андрей Гетманов
Андрей Гетманов (Фото: maikop.ru)

В Майкопе задержан глава администрации города, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета Адыгеи.

По данным администрации города, главой муниципалитета является Андрей Гетманов, занимающий эту должность с февраля 2018 года.

По версии СК, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет местного предпринимателя, который занимался растениеводством. Мэр города потребовал у бизнесмена обменяться земельными участками на территории Майкопского района.

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«Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 млн руб., предприниматель отказался от невыгодной для него сделки», — говорится в сообщении ведомства.

После отказа мэр Майкопа стал угрожать бизнесмену физической расправой вплоть до убийства, из-за чего тот согласился обменяться участками на невыгодных условиях, сообщает СК.

Сейчас подозреваемого задержали, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство) сейчас решается вопрос о его аресте.

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В январе суд приговорил бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева к пяти годам колонии общего режима и 700 тыс. руб. штрафа за мошенничество. Экс-градоначальник вместе с подчиненными передавали земельные участки в аренду для бизнеса без проведения надлежащей процедуры торгов.

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Автор
Михаил Котляр
Майкоп Адыгея мэр вымогательство задержание
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