Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Следствие считает, что он требовал от местного фермера неравноценный обмен земельными участками, угрожая убийством. Мэра задержали, против него возбудили дело

Андрей Гетманов (Фото: maikop.ru)

В Майкопе задержан глава администрации города, которого подозревают в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета Адыгеи.

По данным администрации города, главой муниципалитета является Андрей Гетманов, занимающий эту должность с февраля 2018 года.

По версии СК, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в кабинет местного предпринимателя, который занимался растениеводством. Мэр города потребовал у бизнесмена обменяться земельными участками на территории Майкопского района.

«Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 млн руб., предприниматель отказался от невыгодной для него сделки», — говорится в сообщении ведомства.