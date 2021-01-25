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Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе и его подчиненным

Владимир Зверев (в центре)
Владимир Зверев (в центре) (Фото: Краснодарский краевой суд / Youtube)

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего главу администрации Туапсинского городского поселения Владимира Зверева к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, Зверев не сможет занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение полутора лет. Он также должен выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Приговоры были также вынесены двум бывшим подчиненным Зверева. Начальник отдела земельных и имущественных отношений городской администрации Маргарита Винтер получила семь лет и шесть месяцев колонии с лишением права занимать руководящие посты в госорганах и органах местного самоуправления в течение четырех лет. Ей придется выплатить штраф в размере 4 млн руб.

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Начальник управления земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко получил четыре года строгого режима, а также запрет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение трех лет и 2 млн руб. штрафа.

Следствие установило, что Зверев  Винтер предоставил жителю района в аренду земельный участок для ведения бизнеса на 49 лет без проведения положенных по закону торгов и на основании ложных сведений. За свои услуги Винтер получила от заявителя 80 тыс. руб., сообщает пресс-служба Следственного комитета. Мокиенко также был признан виновным в подготовке фиктивных документов на землю, за что он получил 200 тыс руб. 

В июне 2019 года сотрудники местного управления ФСБ провели обыски в администрации Туапсе. Тогда Зверев и Винтер, чтобы скрыть факт незаконной передачи земли, издали задним числом новое постановление — об отмене аренды.

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Зверев — второй подряд глава администрации Туапсе, который стал фигурантом уголовного дела. В январе 2018 года Следственный комитет предъявил обвинения бывшему главе города Александру Чехову в получении взятки в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве.

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