Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе и его подчиненным

Владимир Зверев (в центре) (Фото: Краснодарский краевой суд / Youtube)

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего главу администрации Туапсинского городского поселения Владимира Зверева к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, Зверев не сможет занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение полутора лет. Он также должен выплатить штраф в размере 700 тыс. руб.

Приговоры были также вынесены двум бывшим подчиненным Зверева. Начальник отдела земельных и имущественных отношений городской администрации Маргарита Винтер получила семь лет и шесть месяцев колонии с лишением права занимать руководящие посты в госорганах и органах местного самоуправления в течение четырех лет. Ей придется выплатить штраф в размере 4 млн руб.

Начальник управления земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко получил четыре года строгого режима, а также запрет занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение трех лет и 2 млн руб. штрафа.