Суд изменил меру пресечения прооперированному мэру Томска Кляйну

Иван Кляйн (Фото: Яков Андреев / РИА Новости)

Советский районный суд Томска отправил под домашний арест мэра Ивана Кляйна, прооперированного в НИИ онкологии, мера пресечения избрана на полгода, сообщила РБК адвокат Кляйна Марина Вихлянцева.

«Иван Кляйн (обвиняемый по нескольким уголовным делам. — РБК) находился в клиниках НИИ онкологии, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня при рассмотрении вопроса о продлении содержания под стражей была изменена мера пресечения на домашний арест. Поскольку он находится в клиниках НИИ онкологии, то под домашним арестом он будет находиться там же», — сказала Вихлянцева.

«Интерфаксу» подтвердили информацию об изменении меры пресечения в Советском районном суде города. «Данная мера пресечения назначена на срок до шести месяцев, но после выписки из медучреждения она может быть изменена», — сказали в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу Советского районного суда Томска.