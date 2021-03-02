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Суд изменил меру пресечения прооперированному мэру Томска Кляйну

Иван Кляйн
Иван Кляйн (Фото: Яков Андреев / РИА Новости)

Советский районный суд Томска отправил под домашний арест мэра Ивана Кляйна, прооперированного в НИИ онкологии, мера пресечения избрана на полгода, сообщила РБК адвокат Кляйна Марина Вихлянцева.

«Иван Кляйн (обвиняемый по нескольким уголовным делам. — РБК) находился в клиниках НИИ онкологии, и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня при рассмотрении вопроса о продлении содержания под стражей была изменена мера пресечения на домашний арест. Поскольку он находится в клиниках НИИ онкологии, то под домашним арестом он будет находиться там же», — сказала Вихлянцева.

«Интерфаксу» подтвердили информацию об изменении меры пресечения в Советском районном суде города. «Данная мера пресечения назначена на срок до шести месяцев, но после выписки из медучреждения она может быть изменена», — сказали в суде.

РБК направил запрос в пресс-службу Советского районного суда Томска.

Нанесенный арестованным мэром Томска Кляйном ущерб оценили в 11 млн руб.
Общество
Иван Кляйн

В конце февраля прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении мэра Томска. Ему инкриминируются превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Нанесенный им ущерб оценивается в 11 млн руб.

По версии следствия, Кляйн с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении компанией «Томское пиво», одним из акционеров которой он является. Руководит «Томским пивом» его супруга. Следственный комитет считает, что компания находилась под покровительством чиновника и он помогал ей в решении вопросов с властями.

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Мэра задержали в ноябре прошлого года, позже он был отстранен от должности. СМИ писали, что его задержали во время рабочего совещания и вывели из здания администрации в наручниках. В Кремле объясняли жесткость задержания Кляйна тяжестью обвинений.

25 февраля Кляйн, арестованный по обвинению в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, был прооперирован в томском НИИ онкологии. Ему удалили опухоли в почке и надпочечнике.

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