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Суд отправил под домашний арест вице-мэра Воронежа

Юрий Бавыкин
Юрий Бавыкин (Фото: voronezh-city.ru)

Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест и.о. заместителя главы горадминистрации Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщил РБК представитель суда.

По решению суда Бавыкин пробудет под домашним арестом до 16 апреля включительно. Его подозревают в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Как сообщал «Коммерсантъ-Черноземье», сотрудники ФСБ и СКР задержали Бавыкина 17 февраля. По данным источников издания, оперативные мероприятия проходили не только по нынешнему месту работы Бавыкина, но и по прошлому — в управе Коминтерновского района, которую он возглавлял в 2018–2020 годах.

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Также была задержана замглавы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию и член политсовета местного отделения «Единой России» Светлана Васькова. По данным «РИА Новости», суд также отправил ее под домашний арест до 16 апреля.

Как сообщается на сайте «Единой России», в связи с возбуждением дел членство Бавыкина и Васьковой приостановлено.

Согласно информации на сайте мэрии Воронежа, Бавыкин занимает должность и.о. замглавы администрации по градостроительству с 15 декабря 2020 года. До этого он служил в управлении ФСБ России по Воронежской области, был заместителем руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора, руководителем управы Левобережного и Коминтерновского районов Воронежа.

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Также 19 февраля суд в Челябинске арестовал на два месяца заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова. Региональное следственное управление СК сообщало, что его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, Извеков в прошлом году получил 400 тыс. руб. от представителя фирмы в обмен на обязательство оказывать покровительство при получении и исполнении муниципального контракта.

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