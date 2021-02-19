Суд отправил под домашний арест вице-мэра Воронежа

Юрий Бавыкин (Фото: voronezh-city.ru)

Ленинский районный суд Воронежа отправил под домашний арест и.о. заместителя главы горадминистрации Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщил РБК представитель суда.

По решению суда Бавыкин пробудет под домашним арестом до 16 апреля включительно. Его подозревают в совершении преступления по признакам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Как сообщал «Коммерсантъ-Черноземье», сотрудники ФСБ и СКР задержали Бавыкина 17 февраля. По данным источников издания, оперативные мероприятия проходили не только по нынешнему месту работы Бавыкина, но и по прошлому — в управе Коминтерновского района, которую он возглавлял в 2018–2020 годах.

Также была задержана замглавы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию и член политсовета местного отделения «Единой России» Светлана Васькова. По данным «РИА Новости», суд также отправил ее под домашний арест до 16 апреля.