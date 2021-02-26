Нанесенный арестованным мэром Томска Кляйном ущерб оценили в 11 млн руб.

Иван Кляйн (Фото: Станислав Савельев / РИА Новости)

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. Теперь уголовное дело направят на рассмотрение в Советский районный суд Томска.

Кляйна обвиняют по двум статьям: о превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК) и о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Нанесенный им ущерб оценили в сумму 11 млн руб.

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Кляйн был задержан в ноябре прошлого года. Следствие считает, что он поручил главе департамента градостроительства и архитектуры Томска внести недостоверные сведения о земельном участки компании «Томское пиво».

Следователи также вменяют Кляйну незаконную предпринимательскую деятельность: они полагают, что на посту мэра Томска он в течение семи лет управлял «Томским пивом», а также оказывал компании покровительство при решении проблем с властями.