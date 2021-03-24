Еврокомиссия ускорила утверждение вакцин и ужесточила их экспорт

Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, куда собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации вакцин от новых штаммов. Ранее в ФРГ заявляли о нехватке вакцин для остановки третьей волны пандемии в ЕС

Фото: Nathan Denette / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) ввела новые правила регистрации и экспорта вакцин из Европы. Об этом заявили на встрече «Общеевропейский ответ коронавирусу», которая транслировалась в Twitter ЕК.

Исполнительный орган ЕС принял два решения. Первое касается вакцин, которые эффективны от новых штаммов коронавируса. Для таких препаратов вводится ускоренная процедура выдачи разрешений Европейским агентством по лекарственным средствам: для одобрения регулятором нужно будет предоставлять меньше данных.

Второе решение касается экспорта вакцин от COVID-19. Как заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, вводятся два новых критерия для получения разрешения на экспорт: взаимность и пропорциональность.

«Мы вводим принципы взаимности и соразмерности в качестве дополнительных критериев, которые необходимо учитывать перед выдачей разрешения на экспорт вакцины от COVID-19. Это гарантирует, что ЕС сможет вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета», — говорится в заявлении.