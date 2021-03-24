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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссия ускорила утверждение вакцин и ужесточила их экспорт

Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, куда собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации вакцин от новых штаммов. Ранее в ФРГ заявляли о нехватке вакцин для остановки третьей волны пандемии в ЕС
Фото: Nathan Denette / Global Look Press
Фото: Nathan Denette / Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) ввела новые правила регистрации и экспорта вакцин из Европы. Об этом заявили на встрече «Общеевропейский ответ коронавирусу», которая транслировалась в Twitter ЕК.

Исполнительный орган ЕС принял два решения. Первое касается вакцин, которые эффективны от новых штаммов коронавируса. Для таких препаратов вводится ускоренная процедура выдачи разрешений Европейским агентством по лекарственным средствам: для одобрения регулятором нужно будет предоставлять меньше данных.

Второе решение касается экспорта вакцин от COVID-19. Как заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис, вводятся два новых критерия для получения разрешения на экспорт: взаимность и пропорциональность.

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«Мы вводим принципы взаимности и соразмерности в качестве дополнительных критериев, которые необходимо учитывать перед выдачей разрешения на экспорт вакцины от COVID-19. Это гарантирует, что ЕС сможет вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета», — говорится в заявлении.

В ЕК пояснили, что в соответствии с этими принципами будет изучаться страна, в которую намереваются направить вакцину из Европы: ограничивает ли государство экспорт вакцин или сырья для их производства, какой запас препаратов у него имеется, степень вакцинации населения и эпидемиологическая ситуация в стране в целом.

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В Европе разрешены к применению четыре вакцины от коронавируса: препараты производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Сейчас страны ЕС испытывают недостаток препаратов для соблюдения графиков вакцинации.

В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе
Общество
Фото:Kay Nietfeld / DPA / Bloomberg

Причиной дефицита вакцин стали сбои в цепочках поставок самих препаратов и сырья для их производства. В частности, в январе и марте AstraZeneca сообщала, что не сможет выполнить контракт на поставку вакцин и сократит объемы.

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Глава Минздрава Германии Йенс Шпан заявлял, что у Европы нет достаточного количества препаратов, чтобы справиться с третьей волной пандемии. ЕС на фоне срыва поставок запретил экспорт препаратов от COVID-19 до 31 марта.

Автор
Михаил Котляр
Европа Еврокомиссия вакцины коронавирус экспорт
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