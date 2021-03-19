В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
Лавров заявил о появлении на Западе фриковой дипломатии Политика, 14:55 Названы самые популярные у россиян приложения для смартфонов Технологии и медиа, 14:50 МВД задержало 11 подозреваемых по делу о хищении ₽10 млрд у «Россетей» Общество, 14:50 В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра Общество, 14:49 Риелторы назвали районы — лидеры Старой Москвы по темпам продажи жилья Недвижимость, 14:48 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 14:43 Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно Крипто, 14:32 Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 14:28 Нестеренко ушла из Минфина после 20 лет работы Политика, 14:27 Эрдоган назвал элегантным ответ Путина Байдену Политика, 14:16 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 14:14 В Минспорта сообщили о 286 случаях заражения COVID на спортивных базах Спорт, 14:13 Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран Общество, 14:12 СМИ сообщили о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки Политика, 14:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что те объемы вакцин, которыми располагает Европа, не позволят предотвратить третью волну коронавируса. Ранее по разным причинам фармкомпании не смогли поставить Евросоюзу нужное число доз
Фото: Kay Nietfeld / DPA / Bloomberg
Фото: Kay Nietfeld / DPA / Bloomberg

У Европы нет того объема вакцин, который позволит остановить третью волну коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан, пишет газета RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну [коронавируса]», — сказал министр.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В ЕС одобрено использование четырех вакцин от коронавируса — это препараты, созданные американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.

С начала года власти ЕС планировали начать массовую кампанию по вакцинации от коронавируса, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни. Однако полноценной реализации программы помешала нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз.

В частности, AstraZeneca в первом квартале 2021 года уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Евросоюза на 10 млн доз, сообщал Reuters. Вместо запланированных 40 млн компания обеспечит 30 млн доз. В AstraZeneca дефицит европейских поставок объяснили более низкими, чем ожидалось, объемами производства.

На фоне нехватки вакцин от коронавируса ЕС запретил вывозить их за пределы союза.

Автор
Виктория Полякова
вакцинация коронавирус Европа Германия
Материалы по теме
Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca
Политика
В Греции пообещали одобрить вакцину «Спутник V» раньше регулятора ЕС
Общество
В Чехии сообщили о сокращении объемов поставок вакцины AstraZeneca на 40%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter