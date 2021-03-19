В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что те объемы вакцин, которыми располагает Европа, не позволят предотвратить третью волну коронавируса. Ранее по разным причинам фармкомпании не смогли поставить Евросоюзу нужное число доз

Фото: Kay Nietfeld / DPA / Bloomberg

У Европы нет того объема вакцин, который позволит остановить третью волну коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан, пишет газета RedaktionsNetzwerk Deutschland.

«В Европе еще недостаточно вакцин, чтобы остановить третью волну [коронавируса]», — сказал министр.

В ЕС одобрено использование четырех вакцин от коронавируса — это препараты, созданные американскими компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской AstraZeneca.

С начала года власти ЕС планировали начать массовую кампанию по вакцинации от коронавируса, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни. Однако полноценной реализации программы помешала нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз.