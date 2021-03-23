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В Суэцком заливе танкер Балтфлота столкнулся с сухогрузом

Столкновение произошло по вине судна, шедшего под флагом Барбадоса. Пострадавших нет
Вид на Суэцкий залив
Вид на Суэцкий залив (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

В Суэцком заливе с танкером Балтийского флота ВМФ России столкнулся сухогруз, шедший под флагом Барбадоса. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

«23 марта 2021 года в 8:03 (мск) морской сухогруз «Арк Роял», следующий под флагом Барбадоса в Суэцком заливе (средняя часть Красного моря), нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера Балтийского флота «Кола», — сообщили в Балтфлоте.

Пострадавших в результате инцидента нет. Разлива топлива не произошло. Капитан сухогруза признал свою вину в случившемся, танкер «Кола» продолжил следование по установленному маршруту.

В феврале корвет Балтфлота «Стойкий» и средний танкер «Кола» принимали участие в российско-иранских морских учениях в Индийском океане. После этого, в конце февраля, отряд кораблей Балтфлота зашел с визитом в оманский порт Салала. 15 марта визит в Оман был завершен. «Во время делового захода в порт Омана моряки «Стойкого» и «Колы» пополнили необходимые корабельные запасы, выполнили регламентные работы и провели осмотр кораблей», — передавал ТАСС.

Российский корабль столкнулся с торговым судном у берегов Дании
Общество
Cудно Ice Rose

В сентябре у побережья Дании столкнулись гражданское торговое судно Ice Rose и малый противолодочный корабль Балтфлота «Казанец». Инцидент произошел в условиях плохой видимости. «Казанец» своим ходом вернулся в Балтийск.

Автор
Георгий Тадтаев
Красное море танкер Балтийский флот
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