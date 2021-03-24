Пушкина предложила запретить осужденным высказываться о потерпевших в СМИ

«В соответствии с законом о защите потерпевших, свидетелей по делу, им действительно можно предоставить личную охрану. Но возникает вопрос: а сколько эти потерпевшие будут ходить с личной охраной? Пожизненно? Так может нам не потерпевших охранять, а того, кто представляет реальную опасность», — считает депутат.
По ее словам, закон об административном надзоре за освободившимися осужденными никак не защищает потерпевших и интересен только УФСИН и МВД, чтобы «освободившийся был где-то рядом и ходил отмечаться несколько раз в месяц».
«На мой взгляд, будет законодательно обосновано ограничить право таких людей высказываться о событиях, касающихся потерпевших, и их личных интимных тайнах», — заявила Пушкина. По ее словам, речь идет в том числе о заявлениях в СМИ.
Помимо этого, депутат предложила запретить вышедшим на свободу общаться с потерпевшими или приближаться к ним.
Ранее Пушкина попросила Генпрокуратуру проверить слова Мохова. Она указывала на то, что мужчина заявил о намерении «помочь» зачать детей одной из двух девушек, которых он похитил. «Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке», — говорила Пушкина.
После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области проверить слова «скопинского маньяка».
Мохов был приговорен в 2005 году к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы за похищение в 2000 году двух девушек 14 и 17 лет. Три с половиной года Мохов удерживал их в бункере, избивал и насиловал. Одна из девушек родила от Мохова трех детей. Девушек освободили только в 2004 году.
В начале марта 2021 года Мохов вышел на свободу. По решению суда, в течение шести лет в его отношении будет действовать административный надзор. Мохов не сможет выходить из дома после 22:00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы района. Помимо этого, он обязан дважды в месяц отмечаться в полиции.
22 марта телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с Моховым. В нем он сказал, что нужно опять «заняться» одной из своих жертв Еленой Самохиной. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил Мохов.
Авторы
Роман Котерев,
Виктория Полякова