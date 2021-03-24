Пушкина предложила запретить осужденным высказываться о потерпевших в СМИ

Пушкина предложила запретить вышедшим на свободу общаться с потерпевшими или рассказывать о касающихся тех событиях. О подготовке нового законопроекта депутат сообщила после выхода интервью со «скопинским маньяком»

Оксана Пушкина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подготовит законопроект, ограничивающий право осужденных высказываться о событиях, касающихся потерпевших. Об этом она сообщила РБК.

Такое решение депутат приняла после интервью, которое журналистка Ксении Собчак взяла у недавно вышедшего на свободу Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк».

«Мы не можем закрыть ему рот [Виктору Мохову]. Он свое наказание уже отбыл. <...> Но у свободы слова есть предел. Она заканчивается там, где начинается личная жизнь, личная тайна других людей (в данном случае — потерпевших по уголовному делу). И он не вправе на это посягать. Он не вправе рассказывать про интимные обстоятельства самих преступлений, так как этим нарушает интимную тайну самих потерпевших», — заявила Пушкина.

Она также напомнила, что законодательство позволяет предоставить потерпевшим личную охрану.