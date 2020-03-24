Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

По его словам, коронавирус подозревают примерно у 500 человек. Восемь человек в состоянии средней тяжести, еще двое - в тяжелом. Собянин попросил Путина поручить усилить контроль за ситуацией в регионах

Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что динамика распространения вируса высокая. По его словам, под подозрением находятся около 500 человек, сообщает агентство «Интерфакс».

Столичный градоначальник отметил, что состояние двух человек в Москве с коронавирусом оценивается как тяжелое, у восьми пациентов состояние средней тяжести.

Он добавил, что восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, еще двое — в тяжелом. «Один в Коммунарке и один в другой больнице, 52-й, по-моему», — сказал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы заявил о подписании поручения для регионов. «Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ [аппаратов искусственной вентиляции легких], сколько с кислородом коек и так далее», — отчитался Собянин.

Он также попросил президента дать поручение главе администрации Антону Вайно, чтобы тот обратился к полпредам главы государства, для обеспечения жесткого контроля за ситуацией. «Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона) видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — отметил Собянин.