Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Власти Польши выдали России Вячеслава Вишневского, разыскиваемого после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Доставленный спецконвоем бизнесмен отправлен на карантин в СИЗО Калининграда

Здание ​торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово после пожара (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Следственный комитет уточнил, что Вишневский был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин в связи с тем, что в Польше распространяется коронавирусная инфекция COVID-19, в один из следственных изоляторов Калининграда.

«После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования», — пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, давшей разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, при строительстве и реконструкции которого были допущены нарушения. В марте 2019 года он был задержан в Польше, в июле того же года Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать бизнесмена в Россию.

«Благодаря <...> предоставлению с российской стороны в компетентные польские органы значительного количества материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.