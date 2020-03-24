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Пожар в Кемерово ,  
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Власти Польши выдали России Вячеслава Вишневского, разыскиваемого после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Доставленный спецконвоем бизнесмен отправлен на карантин в СИЗО Калининграда
Здание ​торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово после пожара (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Следственный комитет уточнил, что Вишневский был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин в связи с тем, что в Польше распространяется коронавирусная инфекция COVID-19, в один из следственных изоляторов Калининграда.

«После прохождения этой процедуры Вишневскому на территории России будет незамедлительно предъявлено обвинение и проведены иные следственные действия, направленные на завершение расследования», — пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн руб. начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой, давшей разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра, при строительстве и реконструкции которого были допущены нарушения. В марте 2019 года он был задержан в Польше, в июле того же года Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать бизнесмена в Россию.

«Благодаря <...> предоставлению с российской стороны в компетентные польские органы значительного количества материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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В ведомстве пояснили, что расследование уголовного дела находится на постоянном контроле руководства Генпрокуратуры.

Следственный комитет (СК) сообщил, что продолжает расследование дело в отношении Вишневского, который провел реконструкцию «Зимней вишни» без установки на всех этажах здания автоматических систем пожаротушения.

В феврале Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении Комковой. Ранее в суд было передано дело в отношении бывшего главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.

Крупный пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта 2018 года, в нем погибло 60 человек, большинство из них — дети. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Польша, Генпрокуратура
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