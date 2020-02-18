Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Mastercard заявила о работе над системой оплаты в транспорте по походке Общество, 11:57 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Общество, 11:52 В Конституции предложили расширить список оснований для роспуска Думы Политика, 11:50 Форвард «Тампа-Бэй» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Спорт, 11:43 В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Технологии и медиа, 11:35 Нурмагомедов опубликовал постер с погоней к бою с Фергюсоном Спорт, 11:26 Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне» Общество, 11:19 ЦБ предложил уголовную ответственность за утечки данных после ксерокопий Финансы, 11:18 Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран Политика, 11:17 Кто такие HiPo и как компаниям с ними работать Pro, 11:15 «Аэрофлот» предложил новые возможности повышения в классе обслуживания Пресс-релиз, 11:12 Киев сообщил об атаке на свои позиции на линии разграничения в Донбассе Политика, 11:04 Почему главная цифровая монета не может выполнять функции денег Крипто, 11:01
Пожар в Кемерово ,  
0 

Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне»

Фото: vk.com / typical_kmr / Global Look Press

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников кемеровского Госстройнадзора, которые обвиняются в получении взятки и злоупотреблении служебным положением при строительстве сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко получила 7 млн руб. от генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Фирма выступала застройщиком при реконструкции «Зимней вишни». Работы проводились без разрешения на строительство и с нарушениями.

Деньги по указанию Комковой были перечислены на счета ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору об оказании услуг по проектированию, а затем обналичены.

Дело экс-главы МЧС Кузбасса из-за пожара в «Зимней вишне» передали в суд
Общество

Комкова и ее подчиненная — начальник отдела кемеровского Госстройнадзора Светлана Шенгерей — не приняли мер по устранению нарушений, допущенных при строительстве и выявленных позднее при проверке. Здание торгового центра в итоге было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами, указали в Генпрокуратуре.

Как считают в прокуратуре, в марте 2014 года Комкова также получила вознаграждение в виде автомобиля за помощь при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома в городе Междуреченск Кемеровской области — он был построен без разрешения и технической экспертизы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них — 37 человек — дети, оказавшиеся запертыми в кинозале. Следователи арестовали 12 обвиняемых, которым вменялось взяточничество, мошенничество, халатность, злоупотребления по службе и растрата.

Теги: пожар, Кемерово, суд, уголовное дело
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО
Общество
Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»
Общество
Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter