Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне»

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников кемеровского Госстройнадзора, которые обвиняются в получении взятки и злоупотреблении служебным положением при строительстве сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова при участии своего сына Эдуарда и директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко получила 7 млн руб. от генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Фирма выступала застройщиком при реконструкции «Зимней вишни». Работы проводились без разрешения на строительство и с нарушениями.

Деньги по указанию Комковой были перечислены на счета ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору об оказании услуг по проектированию, а затем обналичены.

Комкова и ее подчиненная — начальник отдела кемеровского Госстройнадзора Светлана Шенгерей — не приняли мер по устранению нарушений, допущенных при строительстве и выявленных позднее при проверке. Здание торгового центра в итоге было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами, указали в Генпрокуратуре.