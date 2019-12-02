Дело экс-главы МЧС Кузбасса из-за пожара в «Зимней вишне» передали в суд

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, которого судят в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Вторым обвиняемым по уголовному делу проходит экс-подчиненный Мамонтова, главный государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев. Как отмечает ведомство, в зависимости от роли каждого их обвиняют по статьям о мошенничестве, халатности и присвоении или растрате.

Следствие считает, что Мамонтов и Терентьев знали о нарушениях пожарной безопасности в «Зимней вишне», но не приняли мер для проведения проверки в торговом центре. Кроме того, по данным СК, Мамонтов похитил более 1,8 млн руб. областного главка МЧС, а Терентьев — более 48 тыс. руб.

Крупный пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о причинении смерти по неосторожности и нарушении требований пожарной безопасности.