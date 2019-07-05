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Пожар в Кемерово ,  
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Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»
Вячеслав Вишневский пытался скрыться от следствия в Польше. Окончательное решение о его экстрадиции вынесет министр юстиции республики
Вячеслав Вишневский (Фото: rfsolokomotiv.ru)

Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать в Россию скрывавшегося от следствия бывшего гендиректора компании — владельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в прошлом году, Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

«По делу Вячеслава В. (законодательство Польши не позволяет называть фамилию участников судебных действий. — РБК) информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Теперь экстрадицию должен одобрить министр юстиции, окончательное решение остается за ним.

РБК направил запрос в пресс-службу Окружного суда Варшавы.

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Акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Фоторепортаж

Вячеслава Вишневского, экс-гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центром, задержали в Польше в конце марта. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск. По версии следователей, в 2013–2014 годах в ходе реконструкции «Зимней вишни» он давал взятки официальным лицам, которые отвечали за приемку работ. Через два года после реконструкции ТЦ, в 2016 году, Вишневский уехал в Испанию.

Пожар в «Зимней вишне», который произошел 25 марта 2018 года, унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.

Автор: Анна Трунина
При участии: Любовь Порываева
Теги: Польша, экстрадиция, Кемерово, Пожар, Следствие
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