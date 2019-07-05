Польский суд решил выдать России совладельца «Зимней вишни»

Вячеслав Вишневский пытался скрыться от следствия в Польше. Окончательное решение о его экстрадиции вынесет министр юстиции республики

Вячеслав Вишневский (Фото: rfsolokomotiv.ru)

Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать в Россию скрывавшегося от следствия бывшего гендиректора компании — владельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в прошлом году, Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Окружного суда Варшавы.

«По делу Вячеслава В. (законодательство Польши не позволяет называть фамилию участников судебных действий. — РБК) информируем, что окружной суд Варшавы издал постановление о юридической допустимости выдачи разыскиваемого Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Теперь экстрадицию должен одобрить министр юстиции, окончательное решение остается за ним.

РБК направил запрос в пресс-службу Окружного суда Варшавы.