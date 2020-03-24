Социологи оценили отношение россиян к обнулению президентских сроков

Исследование ВЦИОМа показало, что граждане не считают самыми важными для себя изменения в политической системе. Гораздо больше их интересуют социальные вопросы

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе социологического опроса выяснил, как россияне относятся к тем или иным возможным изменениям в основной закон. В частности, респондентов спросили о поправке, которая снимает ограничения для занимавшего или занимающего должность президента для участия в следующих выборах (так называемое обнуление сроков). Как выяснилось, «скорее важной» ее назвали 61% респондентов. 30% посчитали «скорее неважным» закрепление этого принципа в Конституции.

Другие вопросы, связанные с изменениями в политической системе, не вызвали большого интереса у респондентов и не набрали 50% поддержки. В одном случае речь идет о расширении полномочий членов Совета Федерации, в другом — депутатов Государственной думы. В обоих случаях их важность положительно оценили 47% респондентов.

Наиболее же важной опрошенные посчитали поправку, которая обязывает государство обеспечивать доступность и качество медицинского обслуживания. Ее поддержали 95% респондентов. 93% посчитали значимым признание социальной поддержки детей приоритетным направлением государственной политики. 92% положительно оценили идею обязательной индексации социальных выплат и пенсий, а также гарантию соцподдержки. Идея установления МРОТ не менее прожиточного минимума понравилась 90% респондентов.

92% опрошенных посчитали важной идею защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны. При этом идея защиты животных понравилась 85% респондентов.

По 89% посчитали правильным закрепление в Конституции защиты исторической правды и положения о территориальной целостности и неделимости страны. При этом приоритет основного закона над международным правом положительно оценили 73%.

Защиту института брака как союза и женщины поддержали 80%.

В соответствии с указом Владимира Путина всероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Сам президент, а также глава ЦИК Элла Памфилова заверили, что в случае необходимости и распространения коронавируса дату можно будет перенести на более поздний срок.

23 марта газета «Ведомости» сообщила, что принципиальное решение о переносе голосования с апреля на июнь уже принято, однако новую дату пока не утвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «превыше всего здоровье граждан», но новых данных о переносе пока нет.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что никаких решений о переносе нет, а правительство и власти Москвы «принимают эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса».