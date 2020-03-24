Социологи оценили отношение россиян к обнулению президентских сроков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 78,85 (-2,03) Quote, 12:58
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 85,43 (-1,28) Quote, 12:58
Минтруд предложил общественные работы в качестве меры поддержки занятости Экономика, 14:58 РЭЦ запустил aнтикризисный штаб для экспортеров Пресс-релиз, 14:56 Собянин заявил об отсутствии реальной картины по коронавирусу в регионах Общество, 14:49 QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка» Финансы, 14:47 Число заболевших COVID-19 в Москве за сутки выросло на 28 Общество, 14:44 Требование к пожилым людям оставаться дома распространят на регионы Общество, 14:36 Путин обсудит с кабмином ситуацию с коронавирусом Общество, 14:30 В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией Общество, 14:25 Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Общество, 14:23 Офис военных действий: как свести конфликты в коллективе на нет Pro, 14:18 «Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса Стиль, 14:18 Родителям детей на дистанционном обучении не дадут больничный лист Общество, 14:13 ФРС объявила о поддержке экономики. Что это значит для частного инвестора Quote, 14:06 Герман Ткаченко объяснил приобретение большей части акций Sports.ru Спорт, 14:06
Поправки в Конституцию ,  
0 

Социологи оценили отношение россиян к обнулению президентских сроков

Исследование ВЦИОМа показало, что граждане не считают самыми важными для себя изменения в политической системе. Гораздо больше их интересуют социальные вопросы
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе социологического опроса выяснил, как россияне относятся к тем или иным возможным изменениям в основной закон. В частности, респондентов спросили о поправке, которая снимает ограничения для занимавшего или занимающего должность президента для участия в следующих выборах (так называемое обнуление сроков). Как выяснилось, «скорее важной» ее назвали 61% респондентов. 30% посчитали «скорее неважным» закрепление этого принципа в Конституции.

Другие вопросы, связанные с изменениями в политической системе, не вызвали большого интереса у респондентов и не набрали 50% поддержки. В одном случае речь идет о расширении полномочий членов Совета Федерации, в другом — депутатов Государственной думы. В обоих случаях их важность положительно оценили 47% респондентов.

Наиболее же важной опрошенные посчитали поправку, которая обязывает государство обеспечивать доступность и качество медицинского обслуживания. Ее поддержали 95% респондентов. 93% посчитали значимым признание социальной поддержки детей приоритетным направлением государственной политики. 92% положительно оценили идею обязательной индексации социальных выплат и пенсий, а также гарантию соцподдержки. Идея установления МРОТ не менее прожиточного минимума понравилась 90% респондентов.

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Политика

92% опрошенных посчитали важной идею защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны. При этом идея защиты животных понравилась 85% респондентов.

По 89% посчитали правильным закрепление в Конституции защиты исторической правды и положения о территориальной целостности и неделимости страны. При этом приоритет основного закона над международным правом положительно оценили 73%.

Защиту института брака как союза и женщины поддержали 80%.

В соответствии с указом Владимира Путина всероссийское голосование по Конституции должно пройти 22 апреля. Сам президент, а также глава ЦИК Элла Памфилова заверили, что в случае необходимости и распространения коронавируса дату можно будет перенести на более поздний срок.

23 марта газета «Ведомости» сообщила, что принципиальное решение о переносе голосования с апреля на июнь уже принято, однако новую дату пока не утвердили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «превыше всего здоровье граждан», но новых данных о переносе пока нет.

Кремль заявил об отсутствии решений о переносе голосования по Конституции
Политика

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что никаких решений о переносе нет, а правительство и власти Москвы «принимают эффективные меры по борьбе с распространением коронавируса».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Конституция, поправки, обнуление
Материалы по теме
МГИК предложила растянуть онлайн-голосование по Конституции на четыре дня
Общество
В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter