Кремль заявил об отсутствии решений о переносе голосования по Конституции

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

На данный момент новой информации по поводу даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Пока нечего сказать. Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале, в ходе встречи с [главой ЦИК] Эллой Памфиловой» — сказал он, отвечая на вопрос о возможном переносе голосования из-за распространения коронавируса.

Он напомнил, что голосование намечено на 22 апреля, однако «превыше всего здоровье граждан». По словам Пескова, если развитие эпидемиологической обстановки потребует, голосование перенесут.

Ранее 23 марта об обсуждении переноса голосования с апреля на июнь сообщила газета «Ведомости». Отмечалось, что решение провести голосование в более поздний срок уже приняли, но новую дату пока не утвердили.

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