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СМИ узнали о совете Минпромторга не пускать клиентов с простудой в кафе

Простуженных клиентов в заведения общепита допускать не будут. Здоровых обяжут мыть руки с мылом перед едой
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство промышленности и торговли рекомендовало ресторанам и кафе внести изменения в работу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства.

В частности, речь идет о том, что сотрудники таких заведений обязаны уточнять у посетителей наличие простудных и респираторных заболеваний, а в случае наличия таковых отказывать им в обслуживании.

Помимо этого, всех посетителей кафе и ресторанов обяжут помыть руки с мылом и обработать их кожными дезинфицирующими средствами.

Изменится и расстановка мебели в залах. Столы, стулья должны стоять так, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.

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Также работать в предприятиях общепита запретят людям с температурой и тем, кто прибыль из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Лицам старше 60 лет Минпромторг «настоятельно рекомендовал» отказаться от посещения заведений общественного питания.

В некоторых странах, где зафиксированы случаи коронавируса, рестораны и кафе закрыты. В частности, речь идет об Италии, Чехии, Словакии. Соответствующий запрет накануне ввели и власти Украины.

Автор: Артем Филипенок
Теги: карантин, коронавирус, кафе
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