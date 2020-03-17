СМИ узнали о совете Минпромторга не пускать клиентов с простудой в кафе
Министерство промышленности и торговли рекомендовало ресторанам и кафе внести изменения в работу в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на письмо ведомства.
В частности, речь идет о том, что сотрудники таких заведений обязаны уточнять у посетителей наличие простудных и респираторных заболеваний, а в случае наличия таковых отказывать им в обслуживании.
Помимо этого, всех посетителей кафе и ресторанов обяжут помыть руки с мылом и обработать их кожными дезинфицирующими средствами.
Изменится и расстановка мебели в залах. Столы, стулья должны стоять так, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.