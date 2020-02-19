Турчак предложил облегчить визовый режим ради медицинского туризма

Андрей Турчак (Фото: sf_press / Flickr)

Для иностранцев, приезжающих на лечение в Россию, следует облегчить визовый режим, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в среду, 19 февраля, передает корреспондент РБК.

«Стоит уделять больше внимания развитию медицинского туризма и стимулировать его. В этой связи стоит облегчить визовый режим для приезжающих на лечение в Россию», — сказал Турчак.

Он добавил, что совет также подготовил поправки к закону «Об основах охраны здоровья», предусматривающие возможность проводить медосмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лекарства дистанционно, с помощью телемедицины. По его словам, это снизило бы нагрузку на медучреждения, особенно в периоды пика заболеваний.

Первый замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева после выступления Турчака заявила, что первичный контакт врача и больного «просто необходим»: «Никакой искусственный интеллект не может заменить разум врача». Выступивший следом глава комитета Госдумы по информационной политике, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн сказал, что «профильный комитет (сопровождать поправки будет комитет по информполитике. — РБК) поддержит эти поправки безотносительно позиции Минздрава и готов преодолеть даже отрицательный отзыв правительства». Он добавил, что с Минздравом были большие сложности по разным направлениям, и рассчитывает, что с приходом нового замминистра, курирующего цифровые технологии, ситуация изменится.

Другая инициатива касается идентификации пациентов, которую предлагают сделать необязательной, если проблемы с установлением личности мешают оказать неотложную помощь.