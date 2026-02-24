СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве
Двое полицейских пострадали при взрыве в Москве, один погиб, сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств)».
Злоумышленник погиб на месте происшествия.
Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что один сотрудник ГАИ погиб, еще один пострадал при взрыве. По данным полиции, около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства».
Материал дополняется
