Общество
0

СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве

Двое полицейских пострадали при взрыве в Москве, один погиб, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств)».

Злоумышленник погиб на месте происшествия.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД сообщила, что один сотрудник ГАИ погиб, еще один пострадал при взрыве. По данным полиции, около 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, которые патрулировали площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел неизвестный, после чего «произошла детонация неизвестного устройства».

Материал дополняется

