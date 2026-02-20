 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Москве юношу задержали за поджог полицейской машины

Задержаны два человека, выполнявших задания кураторов по поджогу

В Москве юношу задержали за поджог полицейской машины
Video

Минувшей ночью в Москве задержали двух молодых людей, выполнявших полученные от кураторов из-за рубежа криминальные задания, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, 19-летний житель Костромы в Кривоарбатском переулке столицы поджег служебный автомобиль полиции, облив бензином. Сотрудники полиции потушили возгорание и доставили юношу в отдел. Там он заявил, что познакомился на сайте знакомств с девушкой, от которой получил ссылку на фотографии. После перехода по этой ссылке, по словам задержанного, началась передача личных данных. Затем ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками силовых структур и сообщили, что информация попала украинским спецслужбам. Под давлением юноша согласился выполнить семь поручений, включая получение денег у пенсионеров в других регионах и перевод средств в криптовалюту. Последним заданием стал поджог полицейского автомобиля.

По факту поджога возбуждено дело по ст. 205 (террористический акт), ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Кроме того, в Хорошевском районе 17-летний житель Подмосковья подошел к КПП местного ОМВД с канистрой бензина. По данным ведомства, подросток также стал жертвой аналогичной схемы. Материалы переданы в следственные органы для процессуального решения.

В Московской области 13-летний подросток поджег заправку
Политика

Ранее суд в Новосибирске приговорил к семи и семи с половиной годам колонии двух подростков, которые осенью 2024-го подожгли на территории военного аэропорта Омск-Северный вертолет Ми-8 при помощи «коктейлей Молотова». Суд также обязал их возместить Минобороны ущерб в размере 668 млн руб.

После поджога обоих задержали. По словам подростков, они подожгли вертолет по заданию куратора, связавшегося с ними в мессенджере. За это задержанным обещали $20 тыс., но так и не заплатили.

