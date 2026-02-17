Прокуратура взяла под контроль расследование обрушения здания полиции
Военная прокуратура Ленинградского военного округа контролирует расследование обрушения здания военной полиции в городе Сертолово, сообщило ведомство.
«Военная прокуратура Ленинградского военного округа контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания на территории военного городка в населенном пункте Сертолово Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Обрушение произошло 17 февраля. «Фонтанка» и телеканал 78 сообщили, что в здании произошел взрыв.
По данным «78» и 47news, при обрушении погибли три человека. «Фонтанка» показала кадр, на котором видно, что у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.
Как пишет «78», под завалами могут оставаться еще три-четыре пострадавших. Подключиться к ликвидации последствий было поручено сотрудникам силовых ведомств.
