Прокуратура взяла под контроль расследование обрушения здания полиции

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Военная прокуратура Ленинградского военного округа контролирует расследование обрушения здания военной полиции в городе Сертолово, сообщило ведомство.

«Военная прокуратура Ленинградского военного округа контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания на территории военного городка в населенном пункте Сертолово Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Обрушение произошло 17 февраля. «Фонтанка» и телеканал 78 сообщили, что в здании произошел взрыв.

По данным «78» и 47news, при обрушении погибли три человека. «Фонтанка» показала кадр, на котором видно, что у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.

Как пишет «78», под завалами могут оставаться еще три-четыре пострадавших. Подключиться к ликвидации последствий было поручено сотрудникам силовых ведомств.