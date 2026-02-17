В здании военной полиции под Петербургом произошел взрыв

Взрыв произошел в Сертолово в здании на территории военной части. Под завалами находятся люди. Предварительно, три человека погибли

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области произошел взрыв в здании военной полиции, сообщают «Фонтанка» и телеканал «78», информацию подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

«Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», — написал в телеграм-канале Дрозденко, добавив, что причины происшествия выясняют.

«Фонтанка» показала кадр, на котором видно, что у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.

Телеграм-канал Mash уточняет, что взрыв прозвучал около 14:20 по местному времени (совпадает с мск).