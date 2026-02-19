Глава МВД России назвал ложью загрузку полицейских допотчетами

Владимир Колокольцев (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Глава МВД России Владимир Колокольцев назвал неправдой загрузку полицейских дополнительными отчетами, но отметил, что в целом отказаться от написания справок нельзя. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Когда слышал вот эти вот утверждения, что мы загрузили наших сотрудников какими-то дополнительными отчетами и так далее, это ложь. Такого вообще нет», — сказал Колокольцев на заседании комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам главы МВД России, министерство уже сократило «все, что можно», в вопросах написания справок и заявок. «Но мы же не можем полностью от этого отказаться», — подчеркнул Колокольцев.

В марте 2025 года Колокольцев заявил, что в ведомстве сохраняется острая нехватка кадров. Общее число вакансий за год выросло более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс., из которых 145 тыс. приходятся на аттестованные должности, сказал он.

По его словам, за последние пять лет количество ежесуточно выставляемых нарядов сократилось в среднем на четверть, а состав участковых за шесть лет практически полностью обновился. Проблема, по его словам, носит системный характер и усугубляется на протяжении нескольких лет: ранее он уже называл ситуацию критической и отмечал, что один участковый фактически «работает за четверых», при этом возможности существенно повысить зарплаты для привлечения новых сотрудников у ведомства нет.