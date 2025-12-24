На юге Москвы прогремел взрыв, об этом сообщают MSK1.RU, РЕН ТВ и RT.

Взрыв произошел на Ясеневой улице, местные жители слышали сильный грохот, они считают, что речь может идти об автомобиле, сообщает RT. По предварительным данным, есть пострадавший.

Корреспондент РЕН ТВ передает, что «громкий хлопок прогремел сегодня в половине второго ночи на улице Елецкая». По его словам, на дороге видны осколки.

Телеграм-канал «112» пишет, что в результате взрыва на Ясеневой пострадали двое полицейских. По данным канала, неизвестный бросил пакет в машину ГИБДД, который взорвался.

Место происшествия оцеплено. Туда прибыли скорые и полицейские.

Материал дополняется