 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На юге Москвы прогремел взрыв

На юге Москвы прогремел взрыв, об этом сообщают MSK1.RU, РЕН ТВ и RT.

Взрыв произошел на Ясеневой улице, местные жители слышали сильный грохот, они считают, что речь может идти об автомобиле, сообщает RT. По предварительным данным, есть пострадавший.

Корреспондент РЕН ТВ передает, что «громкий хлопок прогремел сегодня в половине второго ночи на улице Елецкая». По его словам, на дороге видны осколки.

Телеграм-канал «112» пишет, что в результате взрыва на Ясеневой пострадали двое полицейских. По данным канала, неизвестный бросил пакет в машину ГИБДД, который взорвался.

Место происшествия оцеплено. Туда прибыли скорые и полицейские.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России

МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»

Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы

В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 92,81 (-0,05) Инвестиции, 23 дек, 17:46 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 78,59 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:46
В еще одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты Политика, 03:05
На юге Москвы прогремел взрыв Общество, 02:41
В МИДе заявили о целесообразности возобновления авиасообщения с США Политика, 02:19
В сейфе Эпштейна хранились рублевые купюры Политика, 01:40
Уитакер сообщил о желании США понять, на что готова пойти Россия Политика, 01:36
Полиция задержала мужчин, перевозивших детей в курьерских сумках Общество, 01:20
За три часа над Россией сбили 17 дронов Политика, 01:07
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Ливия объявила трехдневный траур после гибели главы Генштаба Политика, 00:31
В Белгороде при атаках БПЛА три человека пострадали и один погиб Политика, 00:20
У Домодедово ввели ограничения на использование воздушного пространства Политика, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
В Ливии назвали причину крушения самолета с главой Генштаба Политика, 00:07
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса Политика, 00:00