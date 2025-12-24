На юге Москвы прогремел взрыв
На юге Москвы прогремел взрыв, об этом сообщают MSK1.RU, РЕН ТВ и RT.
Взрыв произошел на Ясеневой улице, местные жители слышали сильный грохот, они считают, что речь может идти об автомобиле, сообщает RT. По предварительным данным, есть пострадавший.
Корреспондент РЕН ТВ передает, что «громкий хлопок прогремел сегодня в половине второго ночи на улице Елецкая». По его словам, на дороге видны осколки.
Телеграм-канал «112» пишет, что в результате взрыва на Ясеневой пострадали двое полицейских. По данным канала, неизвестный бросил пакет в машину ГИБДД, который взорвался.
Место происшествия оцеплено. Туда прибыли скорые и полицейские.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
WhatsApp выступил с заявлением относительно замедления его работы в России
МИД рассказал о новой встрече России и США по «взаимным раздражителям»
Трамп посоветовал Мадуро «разумно» уйти с поста президента Венесуэлы
В Европе допустили пересмотр конституционных основ ЕС, «чтобы выстоять»
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
На Трампа подали в суд из-за переименования Кеннеди-центра