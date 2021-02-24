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СМИ узнали о запрете применять нестандартные знаки без разрешения ГИБДД

Росстандарт решил отменить ГОСТ, который регулирует установку нестандартных знаков на дорогах. Противники ГОСТа утверждали, что он противоречит или дублирует уже существующие стандарты
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росстандарт решил отменить ГОСТ 58398–2019 «Экспериментальные технические средства организации движения», который регулирует применение уменьшенных, объединенных и других нестандартных знаков на дорогах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол комиссии ведомства по апелляциям. Теперь экспериментальные знаки можно будет применять только с разрешение ГИБДД.

Отмены ГОСТа добивался Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), который утверждал, что существуют противоречия и дублирование между ним и другими действующими стандартами, регламентирующими, например, разметку, правила и размеры знаков (ГОСТы 52289 и 52290). Центр обращал внимание на то, что возможность установки экспериментальных знаков ранее уже существовала, для чего владельцы дорог должны получить у ГИБДД специальное разрешение.

Центр также указывал на то, что правила дорожного движения не ссылаются на ГОСТ 58398 и, соответственно, водители не обязаны знать требования экспериментальных знаков. Этот ГОСТ также не входит в распоряжение правительства № 2438 об обязательных стандартах в области дорожного движения. Это, указывал Росстандарт, может вызвать осложнения при госзакупках в регионах, например, если субъект закупит дорожные знаки по оспариваемому ГОСТу.

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Еще одним аргументом НЦ БДД было противоречие ГОСТа Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрена стрелка на правый поворот на красный свет (есть в ГОСТе).

Идею о применении нестандартных знаков продвигали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и экспертный центр Probok.net. Это позволило бы избежать нагромождения указателей в городах, полагали они. Госстандарт получил статус предварительного в 2017 году, а в 2019 — национального ГОСТа.

В 2018-2019 годах между ЦОДД и ГИБДД шел спор в суде из-за установки уменьшенных дорожных знаков в Москве. Тогда были установлены знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500х500 мм вместо 900х900 мм и 700х700 мм соответственно. ГИБДД заявляло, что эти знаки должны быть стандартными для данных дорожных условий, так как в противном случае создается угроза дорожному движению. Оппоненты Госавтоинспекции в суде заявляли, что уменьшение знаков в рамках эксперимента не привело к увеличению аварий. В итоге суд занял сторону ГИБДД и присудил ЦОДД штраф в 200 тыс. руб.

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В июле суд отменил решение по делу о дорожных знаках нестандартного размера.

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Глава Probok.net Александр Шумский, комментируя «Коммерсанту» решение Росстандарта, заявил, что ГОСТ только расширяет варианты использования нестандартных знаков.

В ЦОДД изданию сообщили, что будут обсуждать вопрос отмены ГОСТа с ГИБДД. Там также отметили, что уменьшенные знаки ставились в рамках согласованного с инспекцией эксперимента по другому ГОСТу (52289) и не подлежат демонтажу в случае отмены ГОСТа 58398.

Автор
Мария Лисицына
ГИБДД дорожные знаки Росстандарт ГОСТ
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