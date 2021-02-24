СМИ узнали о запрете применять нестандартные знаки без разрешения ГИБДД

Росстандарт решил отменить ГОСТ, который регулирует установку нестандартных знаков на дорогах. Противники ГОСТа утверждали, что он противоречит или дублирует уже существующие стандарты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Росстандарт решил отменить ГОСТ 58398–2019 «Экспериментальные технические средства организации движения», который регулирует применение уменьшенных, объединенных и других нестандартных знаков на дорогах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол комиссии ведомства по апелляциям. Теперь экспериментальные знаки можно будет применять только с разрешение ГИБДД.

Отмены ГОСТа добивался Научный центр безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), который утверждал, что существуют противоречия и дублирование между ним и другими действующими стандартами, регламентирующими, например, разметку, правила и размеры знаков (ГОСТы 52289 и 52290). Центр обращал внимание на то, что возможность установки экспериментальных знаков ранее уже существовала, для чего владельцы дорог должны получить у ГИБДД специальное разрешение.

Центр также указывал на то, что правила дорожного движения не ссылаются на ГОСТ 58398 и, соответственно, водители не обязаны знать требования экспериментальных знаков. Этот ГОСТ также не входит в распоряжение правительства № 2438 об обязательных стандартах в области дорожного движения. Это, указывал Росстандарт, может вызвать осложнения при госзакупках в регионах, например, если субъект закупит дорожные знаки по оспариваемому ГОСТу.

Еще одним аргументом НЦ БДД было противоречие ГОСТа Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрена стрелка на правый поворот на красный свет (есть в ГОСТе).