ГИБДД выиграла у властей Москвы суд о нестандартных дорожных знаках

Речь идет о знакам уменьшенных размеров, которые по замыслу московских властей должны улучшить облик города. Суд встал на сторону Госавтоинспекции, настаивающей, что уменьшенные размеры знаков создают угрозу безопасности движения

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

О судебном споре между ГИБДД и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, оказавшиеся в ее распоряжении. Предметом разбирательства стали дорожные знаки нестандартных размеров.

Судебное решение в пользу ГИБДД было вынесено в феврале, мировой судья постановила оштрафовать ЦОДД на 200 тыс. руб., пишет издание.

Речь идет о знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм, которые были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. ГИБДД настаивала, что размер знаков должен быть стандартный для данных дорожных условий. Так, знак «Уступи дорогу» должен иметь размер 900x900 мм, «Пешеходный переход» — 700x700 мм. В противном случае создается угроза безопасности дорожного движения, считает ГИБДД.

ЦОДД в свою очередь вместе с экспертным центром Probok.net давно выступает за уменьшение размеров дорожных знаков. По их мнению, дорожных знаков на улицах слишком много, они чересчур крупные и портят облик города. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, уменьшив знаки в отдельных районах, что и было сделано, замечает газета.

На суде представители ЦОДД и Probok.net уверяли, что опытное применение уменьшенных знаков в городах не привело к увеличению аварий, а «качество городской среды» улучшилось. Однако суд не внял их доводам и встал на сторону ГИБДД.