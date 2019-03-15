ГИБДД выиграла у властей Москвы суд о нестандартных дорожных знаках

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,51 0,11 EUR Бирж. 74,08 -0,03 Brent 67,24 -0,06% USD Нал. 66,17 64,74 EUR Нал. 75,10 73,44 USD ЦБ 65,40 -0,19 EUR ЦБ 74,06 0,04 EUR/USD 1,1299 -0,0031 BTC/USD Бирж. 3 959,50 11,20 IMOEX 2 457,79 -0,52% RTSI 1 181,96 -0,60% DJIA 25 709,94 0,03% Nasdaq 7 630,91 -0,16%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Facebook $210 (+21,36%) прогноз Barclays Capital к 13.03.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 65,4 (-0,19) Quote, 14 мар, 12:36
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 74,06 (+0,04) Quote, 14 мар, 12:36
Во Владивостоке рабочий погиб после обрушения стены дома Общество, 07:16 ГИБДД выиграла у властей Москвы суд о нестандартных дорожных знаках Общество, 07:01 Снежная трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 06:53 В Новой Зеландии неизвестные устроили стрельбу в двух мечетях Общество, 06:10 Госдеп насчитал 50 потенциально опасных для США стран Политика, 05:31 Чем известен интересующий РПЦ Спасо-Андроников монастырь Общество, 05:00  Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве Общество, 05:00 В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине Политика, 04:48 Потерпевший осенью аварию экипаж успешно добрался до МКС Общество, 04:41 Швеция задержала подозреваемого властями России в терроризме мужчину Общество, 04:06 Reuters узнал о пошаговом плане российских банков на случай санкций Финансы, 04:00 Израиль начал обстрел сектора Газа после ракетной атаки на Тель-Авив Общество, 03:30 Главе подрядчика «Крестов-2» дали условный срок за взятку в 350 млн руб Общество, 02:57 Трамп отреагировал на «провал» в конгрессе своего решения о режиме ЧП Политика, 02:57
Общество ,  
0 
ГИБДД выиграла у властей Москвы суд о нестандартных дорожных знаках
Речь идет о знакам уменьшенных размеров, которые по замыслу московских властей должны улучшить облик города. Суд встал на сторону Госавтоинспекции, настаивающей, что уменьшенные размеры знаков создают угрозу безопасности движения
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

О судебном споре между ГИБДД и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, оказавшиеся в ее распоряжении. Предметом разбирательства стали дорожные знаки нестандартных размеров.

Судебное решение в пользу ГИБДД было вынесено в феврале, мировой судья постановила оштрафовать ЦОДД на 200 тыс. руб., пишет издание.

Речь идет о знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм, которые были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. ГИБДД настаивала, что размер знаков должен быть стандартный для данных дорожных условий. Так, знак «Уступи дорогу» должен иметь размер 900x900 мм, «Пешеходный переход» — 700x700 мм. В противном случае создается угроза безопасности дорожного движения, считает ГИБДД.

ЦОДД в свою очередь вместе с экспертным центром Probok.net давно выступает за уменьшение размеров дорожных знаков. По их мнению, дорожных знаков на улицах слишком много, они чересчур крупные и портят облик города. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, уменьшив знаки в отдельных районах, что и было сделано, замечает газета.

На суде представители ЦОДД и Probok.net уверяли, что опытное применение уменьшенных знаков в городах не привело к увеличению аварий, а «качество городской среды» улучшилось. Однако суд не внял их доводам и встал на сторону ГИБДД.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ГИБДД, Москва, дорожные знаки
Материалы по теме
Глава ГИБДД исключил возможность отмены «площадки» в экзамене на права
Общество
ГИБДД допустила ввод сканирования лица клиента при посадке в каршеринг
Общество
В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter