«Коммерсантъ» узнал об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера, установив, что они были размещены на улице с ограничением скорости до 60 км/ч и были хорошо освещены

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Мосгорсуд отменил решение по делу о дорожных знаках нестандартного размера, в соответствии с которым был оштрафован Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Спор между Госавтоинспекцией и ЦОДД начался в прошлом году из-за того, что подведомственное дептрансу учреждение на северо-востоке Москвы установило знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» меньшего размера, чем стандартный, а также разместило экспериментальный указатель «Парковка для инвалидов», который обычно обозначается двумя знаками. Госавтоинспекция увидела в этом нарушения ГОСТов и вынесла два постановления. В результате суд оштрафовал ЦОДД на 200 тыс. по первому постановлению, по второму инспектор назначил штраф в размере 300 тыс. руб. самостоятельно. Учреждение мэрии попыталось обжаловать решение в Бабушкинском суде и Мосгорсуде.

По данным газеты, теперь Мосгорсуд определил, что спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который закрепляет право применять знаки уменьшенного размера (500*500 мм) на «нескоростных» улицах. Госавтоинспекция утверждала, что ПНСТ носит рекомендательный характер, а ЦОДД настаивал, что его можно применять без согласований с ГИБДД вместе с национальными стандартами, поясняет издание. Мосгорсуд решил, что предварительный стандарт может быть основой для проектирования улично-дорожной сети и организации «безопасного и удобного движения» и cчел согласование установки знаков с ГИБДД излишним

В решении инстанции указывается, что ПНСТ может «вступать в расхождение с существующими практиками», но его положении может применяться при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Суд определил, что ЦОДД создал такие условия, установив знаки на двухполосных улицах с разрешенной скоростью не выше 60 км/ч в хорошо освещенных местах.