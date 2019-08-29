В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки
На 36 улицах района Арбат появятся обновленные дорожные знаки уменьшенного размера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергея Назарова.
По словам Назарова, квадратные стойки нового типа не будут вращаться вокруг своей оси под воздействием внешних факторов, а смещенные крепления оставят больше пространства на узких тротуарах для движения пешеходов и упростят уборку улиц, передает агентство.
Назаров отметил, что существующие дорожные знаки и стойки будут заменены до конца года.
В марте 2019 года ГИБДД подала в суд на ЦОДД за использование новых уменьшенных дорожных знаков, установленных на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. В ГИБДД настаивали, что размер знаков должен быть стандартным для определенных дорожных условий, иначе создается угроза безопасности дорожному движению. При этом ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net выступает за уменьшение размеров дорожных знаков.