В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки

На 36 улицах района Арбат появятся обновленные дорожные знаки уменьшенного размера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергея Назарова.

По словам Назарова, квадратные стойки нового типа не будут вращаться вокруг своей оси под воздействием внешних факторов, а смещенные крепления оставят больше пространства на узких тротуарах для движения пешеходов и упростят уборку улиц, передает агентство.