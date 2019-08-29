В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,69 -0,11 EUR Бирж. 73,87 -0,06 Brent 60,40 -0,17% USD Нал. 67,04 66,29 EUR Нал. 74,28 73,47 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1074 -0,0001 BTC/USD Бирж. 9 485,90 -254,10 IMOEX 2 705,05 +1,04% RTSI 1 277,65 +0,86% DJIA 26 036,10 +1,00% Nasdaq 7 856,88 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Tiffany & Co. $115 (+34,35%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 13:00
Пакистан объявил об испытании баллистической ракеты «Газнави» Политика, 13:16 Меркель обсудила с Путиным подготовку к встрече по Украине Политика, 13:14 Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью» Общество, 13:09 Какой будет осень для криптовалют. И причем здесь Трамп Крипто, 13:09 «Синара — Транспортные машины» и Plasser & Theurer заключили меморандум​​ Пресс-релиз, 13:07 В Кремле сообщили о наблюдении за «перезагрузкой власти» на Украине Политика, 13:04 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 13:04 В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки Общество, 13:03 Как работает формат «фикс-прайс» и как на нем заработать Pro, 13:01 Отец погибшей в Турции девочки назвал дату возвращения ее тела в Россию Общество, 12:58 ЦБ заявил об обязательствах «Респекта» перед фондом дольщиков в ₽4,5 млрд Финансы, 12:54 В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом Политика, 12:51 Даниил Квят получит штраф на Гран-при Бельгии за новый мотор Спорт, 12:42 Долг «Газпрома» упал на 15%. Теперь компания должна кредиторам ₽2,56 трлн Quote, 12:32
Общество ,  
0 
В центре Москвы появятся новые уменьшенные дорожные знаки

На 36 улицах района Арбат появятся обновленные дорожные знаки уменьшенного размера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергея Назарова.

По словам Назарова, квадратные стойки нового типа не будут вращаться вокруг своей оси под воздействием внешних факторов, а смещенные крепления оставят больше пространства на узких тротуарах для движения пешеходов и упростят уборку улиц, передает агентство.

Назаров отметил, что существующие дорожные знаки и стойки будут заменены до конца года.

В марте 2019 года ГИБДД подала в суд на ЦОДД за использование новых уменьшенных дорожных знаков, установленных на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. В ГИБДД настаивали, что размер знаков должен быть стандартным для определенных дорожных условий, иначе создается угроза безопасности дорожному движению. При этом ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net выступает за уменьшение размеров дорожных знаков.
Теги: дорожные знаки, ЦОДД
Материалы по теме
ГИБДД выиграла у властей Москвы суд о нестандартных дорожных знаках
Общество
В ГИБДД решили поменять дорожные знаки по всей стране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter