В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

В России вступил в силу ГОСТ об уменьшенных дорожных знаках

В России с 1 мая вступил в силу новый ГОСТ, разрешающий ставить уменьшенные дорожные знаки. Документ опубликован в нормативно-правовой базе «Российской газеты» (pdf).

Их размер будет составлять 50х50 и 40х40 см (ранее норма была 70х70 см). Подобные знаки уменьшенных размеров можно будет устанавливать в центральных районах городов и в кварталах исторической застройки, то есть в нескоростных зонах.

В 2017 году в Москве и Санкт-Петербурге провели эксперимент по использованию уменьшенных знаков. В начале февраля 2019 года ГИБДД посчитала его удачным и решила распространить новый формат по всей России.

В ЦОДД отмечали, что в столице такие знаки установили на 140 улицах, однако водители даже не заметили изменений. По мнению авторов идеи, они не загораживают обзор пешеходам и хорошо вписываются в городскую среду, а также стоят дешевле.