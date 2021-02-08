В Минтуризма Израиля заявили о планах полностью открыть границы к лету

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Власти Израиля собираются полностью открыть въезд для иностранцев, сейчас ограниченный из-за коронавируса, к лету 2021 года. Об этом заявил директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства страны в России Владимир Шкляр, передает «Интерфакс».

«Израиль готовится к полному открытию границ в районе лета», — отметил он.

Шкляр уточнил, что начать восстанавливать международное сообщение и туризм власти планируют в марте. По его словам, соответствующее соглашение уже заключено с Кипром. Аналогичные переговоры Израиль ведет с Сербией, Сейшельскими Островами, Румынией и Грузией.

По решению правительства въезд в Израиль был полностью закрыт для иностранцев с 26 января по 7 февраля. Власти могли разрешить его в исключительных случаях. Прибывающие из всех точек мира по приезде в Израиль обязаны проходить карантин в месте, предоставленном государством (в гостинице).