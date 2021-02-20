Кипр отложил открытие границ для российских туристов до 1 апреля

Ранее кипрские власти планировали разрешить въезд для туристов из России с 1 марта

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипрские власти решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля, сообщили в посольстве России в Никосии, передает «Интерфакс».

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля», — сказали в посольстве.

При этом в дипмиссии отметили, что Минздрав Кипра будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В посольстве уточнили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой серой категории. Въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан. Сейчас пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.