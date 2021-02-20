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Пандемия коронавируса ,  
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Кипр отложил открытие границ для российских туристов до 1 апреля

Ранее кипрские власти планировали разрешить въезд для туристов из России с 1 марта
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипрские власти решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля, сообщили в посольстве России в Никосии, передает «Интерфакс».

«По заявлению министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля, перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающий доступ для туристов, отложен до 1 апреля», — сказали в посольстве.

При этом в дипмиссии отметили, что Минздрав Кипра будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Власти Кипра сообщили детали для въезда туристов из России с 1 марта
Общество
Фото:Alexis Mitas / Getty Images

В посольстве уточнили, что с 1 марта до принятия соответствующего решения Россия будет относиться к так называемой серой категории. Въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям граждан. Сейчас пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

Ранее Кипр планировал открыть въезд для туристов из 56 стран, в том числе России, с 1 марта. Предполагалось, что туристов разделят на три группы в соответствии с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. В зеленую группу должны были войти все страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия.  Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, нужно пройти тестирование не ранее чем за 72 часа до посадки и сразу после прибытия.

В ноябре «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Кипром. Лайнеры летают по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Пока это только один рейс на Кипр и обратно по воскресеньям. 

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Автор
Анастасия Батманова
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