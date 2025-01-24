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Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России

Путин присвоил телеведущему Тиграну Кеосаяну звание Заслуженного артиста России
Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России. По меньшей мере с 8 января он находится в коме. Также президент наградил посмертно военкора «Известий» Мартемьянова, погибшего при атаке дрона на автомобиль в ДНР
Владимир Путин и Тигран Кеосаян
Владимир Путин и Тигран Кеосаян (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста страны телеведущему Тиграну Кеосаяну. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Также звание заслуженного журналиста получил телеведущий Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России. Экс-президенту Киргизии, профессору Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Путин присвоил звание заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Орденом «Мужества» президент наградил посмертно военкора «Известий» Мартемьянова. Журналист погиб 4 января в результате удара дрона по автомобилю в ДНР. Орден ему присвоили «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна
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Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Тигран Кеосаян — продюсер, муж главреда RT Маргариты Симоньян. Он уже имел звание заслуженного деятеля искусств, которое получил в апреле 2024 года.

В ночь на 9 января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — пояснила она. Телеграм-канал Baza писал, что Кеосаян попал в больницу в конце декабря. У него уже было два инфаркта — в 2008 и 2010 годах. В Кремле пожелали Кеосаяну скорейшего выздоровления.

Кеосаян родился 4 января 1966 года, он сын режиссера и сценариста Эдмонда Кеосаяна (наиболее известен по фильму «Неуловимые мстители»).

Тигран Кеосаян известен как режиссер, сценарист и телеведущий, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост». В общей сложности его фильмография насчитывает более 40 работ в 30 проектах.

Также Кеосаян работал в СМИ. Он был ведущим ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!» на РЕН ТВ, «Международной пилорамы» (последний выпуск вышел 21 декабря) на НТВ и др. На радио Sputnik выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Один из вышедших в 2023-м выпусков привел к отзыву лицензии на 30 дней у его ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении — местной радиостанции «Тоспа».

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Тигран Кеосаян звание Владимир Путин указ Артист
Тигран Кеосаян фото

Тигран Кеосаян

режиссер, телеведущий
4 января 1966 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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