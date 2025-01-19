Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме мужа Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Состояние режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, который находится в коме, остается прежним, сообщила его жена, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

«Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне — знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее», — написала она в своем телеграм-канале.

Кеосаян находится в коме с 9 января. Как сообщила тогда Симоньян, он пережил клиническую смерть. Супруга также напомнила, что у него «давным-давно очень больное сердце».

Кеосаян известен как режиссер, сценарист и телеведущий, а также актер. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также работал телеведущим, в частности в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!».

Его фильмография насчитает более 40 работ в более чем 30 проектах. Среди последних — эпизодическая роль в сериале «Море. Горы. Керамзит» в 2013 году и роль Всеволода в фильме «Три товарища» в 2012 году.