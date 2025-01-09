Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

Тигран Кеосаян (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления режиссеру и журналисту Тиграну Кеосаяну, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что это должно быть темой нашего конференц-колла. Да, это мой друг, он сейчас болеет. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков.

О том, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в ночь на 9 января, сообщила его жена Маргарита Симоньян. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Кеосаян снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», а также работал телеведущим в передачах «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» на РЕН ТВ и «Международная пилорама» на НТВ.

На радио Sputnik также выходила передача «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Один из выпусков передачи стал причиной отзыва лицензии радиостанции «Тоспа», ретранслятора «Sputnik Армения» в Армении.