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Военная операция на Украине ,  
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Корреспондент «Известий» погиб при ударе дрона по машине в ДНР

Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона по машине в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона по машине в ДНР на трассе Донецк-Горловка, передает «РИА Новости».

Как сообщает агентство, его собственный корреспондент и еще четверо сотрудников СМИ получили ранения при ударе ВСУ по гражданской машине на той же трассе.

Позднее «Известия» подтвердили гибель своего корреспондента.

Ранения получили корреспондент «РИА Новости» Максим Романенко и журналист агентства Михаил Кевхиев.

Мартемьянов уже получал ранения в зоне военной операции в октябре 2023 года: он был одним из трех журналистов «Известий», пострадавших при обстреле Буденновского района Донецка. Тогда погиб один спасатель МЧС, еще двое сотрудников ведомства получили ранения.

Мартемьянов на тот момент был оператором. Как сообщили врачи, он получил сквозные ранения обоих бедер.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что в зоне военной операции на Украине погибли по меньшей мере 30 российских журналистов. С тех пор погибли еще несколько репортеров.

В конце сентября в ДНР был ранен военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Он ехал на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Журналист получил осколочные ранения ног, ожоги и переломы, его госпитализировали в Артемовске.

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Известия ДНР Военная операция на Украине
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