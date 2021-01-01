Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре

В середине июня Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил в нем власть. Позже его лишили сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а также отлучили от церкви

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержали для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — сказал источник агентства.

По его словам, причиной задержания стал видеоролик на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Романова уже дважды штрафовали за проповеди по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации, передает ТАСС.

URA.RU со ссылкой на Telegram-канал бывшего схиигумена сообщает, что его увезли в следственное управление СК России по Свердловской области для допроса. По данным издания, в самом монастыре проходят обыски.