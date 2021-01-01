Бывшего схимонаха Сергия задержали в Среднеуральском монастыре
Захватившего Среднеуральский женский монастырь и отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) задержали для дачи показаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса», — сказал источник агентства.
По его словам, причиной задержания стал видеоролик на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников «умереть за Россию». Романова уже дважды штрафовали за проповеди по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации, передает ТАСС.
URA.RU со ссылкой на Telegram-канал бывшего схиигумена сообщает, что его увезли в следственное управление СК России по Свердловской области для допроса. По данным издания, в самом монастыре проходят обыски.