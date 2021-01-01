В Екатеринбурге арестовали сторонника мятежного схимонаха Сергия

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В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на пять суток Всеволода Могучева — сторонника и представителя бывшего схимонаха Сергия (Романова), получившего известность после «захвата» Среднеуральского монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам собеседника агентства, наказание Могучеву было назначено из-за неповиновения законному требованию полиции.

Накануне в Екатеринбурге задержали бывшего схимонаха Сергия (Романова). Он известен тем, что в разгар эпидемии COVID-19 выступал против вакцинации и закрытия храмов, называя заболевание выдумкой, рассказывал в проповедях об угрозах чипизации населения и 5G. В июне он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь, вынудив его настоятельницу покинуть духовное заведение.

В начале 2000-х Сергий принимал участие в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Его воспитанники позднее сообщали о жестоком обращении, издевательствах и о том, что им запрещалось даже оформлять паспорта. Некоторые рассказывали, что к ним применяли и физические наказания.

Басманный суд Москвы 29 декабря арестовал бывшего монаха на два месяца по обвинению в склонении детей к суициду, самоуправстве и препятствованию деятельности религиозных организаций.