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В Екатеринбурге арестовали сторонника мятежного схимонаха Сергия

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на пять суток Всеволода Могучева — сторонника и представителя бывшего схимонаха Сергия (Романова), получившего известность после «захвата» Среднеуральского монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам собеседника агентства, наказание Могучеву было назначено из-за неповиновения законному требованию полиции.

Накануне в Екатеринбурге задержали бывшего схимонаха Сергия (Романова). Он известен тем, что в разгар эпидемии COVID-19 выступал против вакцинации и закрытия храмов, называя заболевание выдумкой, рассказывал в проповедях об угрозах чипизации населения и 5G. В июне он фактически захватил Среднеуральский женский монастырь, вынудив его настоятельницу покинуть духовное заведение.

В начале 2000-х Сергий принимал участие в строительстве Среднеуральского монастыря и был его первым духовником. Его воспитанники позднее сообщали о жестоком обращении, издевательствах и о том, что им запрещалось даже оформлять паспорта. Некоторые рассказывали, что к ним применяли и физические наказания.

Басманный суд Москвы 29 декабря арестовал бывшего монаха на два месяца по обвинению в склонении детей к суициду, самоуправстве и препятствованию деятельности религиозных организаций.

Суд арестовал бывшего схиигумена Сергия по делу о склонении к суициду
Общество
Бывший схиигумен&nbsp;Сергий (Николай Романов) у Басманного&nbsp;суда

В июле Сергия из-за критики церковных и светских властей в связи с закрытием храмов лишили церковного сана, признав виновным в нарушении священнической присяги, а в сентябре церковный суд отлучил его от церкви. После задержания Сергия увезли в следственное управление СК России по Свердловской области для допроса, в самом монастыре прошли обыски.

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Могучев от имени Сергия общался с прессой и публиковал на YouTube-канале проповеди Романова.

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