Глава BioNTech допустил сбои с поставками вакцины

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Немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech работает над наращиванием производства вакцины от коронавируса, поскольку в ее поставках могут быть сбои из-за отсутствия других препаратов. Об этом глава BioNTech Угур Шахин заявил в интервью Spiegel.

«Сейчас это не выглядит радужно. Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом», — сказал он. Шахин также заверил, что Германия получит достаточно вакцины.

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