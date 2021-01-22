Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Правительство Японии опровергло данные о планах отменить Олимпиаду Спорт, 08:18 Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021-м Pro, 08:06 Финансы под контролем: как накопить на важную цель РБК и Сбер, 08:04 Visa не увидела в России перспектив развития оплаты по QR-коду Финансы, 08:00 СК возбудил дело после гибели горняков на шахте в Кузбассе Общество, 07:59 Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа Технологии и медиа, 07:56 От Шалимова до Миранчука. Чем российские футболисты запомнились в Италии Спорт, 07:45 СМИ узнали о соглашении Pfizer с ВОЗ по поставкам в бедные страны Общество, 07:44 С девяти до шести: как компании подстраивают офисы под новую реальность РБК и СберМаркет, 07:34 Сбербанк назвал самые популярные в пандемию у туристов российские регионы Общество, 07:30 Москва предложила правительству поддержать рестораны отменой НДС Бизнес, 07:26 ВЭБ получил новые цели на фоне реформы институтов развития Финансы, 07:00 Копить нельзя потратить: где поставить запятую РБК и Сбер, 06:55 Врач рассказал о возможности снизить риск заражения коронавирусом Общество, 06:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о соглашении Pfizer с ВОЗ по поставкам в бедные страны

Pfizer PFE $36,48 -0,19% Купить
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении своей вакцины для программы COVAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.

Программа COVAX создана для равного распределения вакцин от коронавируса между странами. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.

По данным Reuters, стороны официально объявят о сделке в пятницу, 22 января. По словам источников, предоставленная партия будет небольшой. Она предназначена для медицинских работников в странах с низкими доходами.

Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer
Общество
Фото:Jose Luis Gonzalez / Reuters

Pfizer отказалась от комментариев, BioNTech не ответила на запрос агентства. Представители ВОЗ также отказались от комментариев. Однако старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард сказал в понедельник, что программа COVAX «подробно обсуждается» с Pfizer.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech 21 декабря. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Координировать действия для распространения вакцины договорились Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария.

Однако c середины января страны ЕС стали жаловаться на проблемы с поставкой данного препарата. В компании объяснили задержки реорганизацией производства.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года
вакцина Pfizer ВОЗ коронавирус
Материалы по теме
В Италии пригрозили подачей иска к Pfizer из-за задержки поставок вакцины
Общество
Le Monde узнала о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer
Общество
Страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины Pfizer
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter