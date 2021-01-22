СМИ узнали о соглашении Pfizer с ВОЗ по поставкам в бедные страны

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Компании Pfizer и BioNTech заключили соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о предоставлении своей вакцины для программы COVAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.

Программа COVAX создана для равного распределения вакцин от коронавируса между странами. В ее рамках планируется распространять вакцину в странах с низким и средним уровнем доходов с февраля.

По данным Reuters, стороны официально объявят о сделке в пятницу, 22 января. По словам источников, предоставленная партия будет небольшой. Она предназначена для медицинских работников в странах с низкими доходами.

Pfizer отказалась от комментариев, BioNTech не ответила на запрос агентства. Представители ВОЗ также отказались от комментариев. Однако старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард сказал в понедельник, что программа COVAX «подробно обсуждается» с Pfizer.